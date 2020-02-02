На юге Лондона произошел теракт

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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На юге Лондона в районе Стретем был совершен теракт. Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.

По предварительным данным, несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме.

Обстоятельства произошедшего выясняются, инцидент связан признанным с терроризмом.