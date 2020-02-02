Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус

Ученым итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani удалось изолировать коронавирус, что должно оказать помощь в разработке вакцины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Сперанца пояснил, что изоляция вируса открывает широкие возможности для его изучения, для лучшего понимания, как предотвратить его распространение.

Министр отметил, что данное открытие будет «доступно всему международному сообществу».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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