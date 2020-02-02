В Северной Осетии неизвестные силой посадили в машину журналиста и обыскали его

Неизвестные в Северной Осетии силой посадили в автомобиль журналиста местного издания и обыскали его. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное отделение Союза журналистов России.

По словам пострадавшего журналиста Дэвида Мамедова, двое людей, представившихся Артуром и Черменом, обыскали его личные вещи, выхватили из рук телефон, проверили звонки и сообщения.

Отмечается, что нападавшие показали Мамедову удостоверение, которое не дали прочитать. Пострадавшего они обвинили в распространении запрещенных веществ, угрожая, что его «закроют».

«Не найдя ничего запрещенного в карманах и рюкзаке Мамедова, нападавшие потребовали «одеваться по-местному» и отпустили», — добавили в региональном Союзе журналистов.

Организация потребовала от полицейских найти и наказать виновных в данных противоправных действиях.