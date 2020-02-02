Минобороны сообщило о готовности самолетов для эвакуации граждан РФ из Китая

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Люди фотографируются на фоне отмененной храмовой ярмарки в Пекине, Китай, 25 января 2020 года Люди фотографируются на фоне отмененной храмовой ярмарки в Пекине, Китай, 25 января 2020 года
Люди фотографируются на фоне отмененной храмовой ярмарки в Пекине, Китай, 25 января 2020 года
Mark Schiefelbein/AP

В Минобороны России сообщили, что авиационная группировка для эвакуации россиян из КНР из-за коронавируса в полном составе прибыла на аэродром в Восточном военном округе, передает «Интерфакс».

Там отметили, что всего задействовано пять самолетов ВКС России. На каждом самолете есть военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами

Ранее сообщалось, что эвакуация должна начаться в понедельник, 3 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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