Минобороны сообщило о готовности самолетов для эвакуации граждан РФ из Китая
В Минобороны России сообщили, что авиационная группировка для эвакуации россиян из КНР из-за коронавируса в полном составе прибыла на аэродром в Восточном военном округе, передает «Интерфакс».
Там отметили, что всего задействовано пять самолетов ВКС России. На каждом самолете есть военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами
Ранее сообщалось, что эвакуация должна начаться в понедельник, 3 февраля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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