Минобороны сообщило о готовности самолетов для эвакуации граждан РФ из Китая

В Минобороны России сообщили, что авиационная группировка для эвакуации россиян из КНР из-за коронавируса в полном составе прибыла на аэродром в Восточном военном округе, передает «Интерфакс».

Там отметили, что всего задействовано пять самолетов ВКС России. На каждом самолете есть военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами

Ранее сообщалось, что эвакуация должна начаться в понедельник, 3 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 130 граждан России готовы покинуть Хубэй из-за коронавируса

— Число заболевших коронавирусом в Китае составляет почти 14,5 тысяч человек

— Пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из Китая