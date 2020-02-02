Число заразившихся коронавирусом в Германии увеличилось до 10 человек

В Германии уже 10 человек заболели новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района Гермерсхайм.

Согласно имеющимся данным, только восемь человек, в том числе ребенок, заразились в Баварии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 14 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 304 человека, а еще 332 — вылечились.

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