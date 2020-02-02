Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС

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В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

Режим чрезвычайно ситуации объявлен в Октябрьском и Хасанском районах Приморья.

В Октябрьском и Пограничном районах, а также в Артемовском городском округе начали работу изоляционные пункты для прибывающих граждан Китая с видом на жительство.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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