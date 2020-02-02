Минздрав проверит больницу в Чите после жалобы пациента с коронавирусом

Министерство здравоохранения поручило провести проверку условий оказания медицинской помощи в больнице Читы после жалобы пациента с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Законодательство России гарантирует каждому пациенту право на получение всей информации о его здоровье, результатах исследований и лечении, отметил замминистра.

Салагай подчеркнул, что в связи с поступившей жалобой органы государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края должны провести проверку краевой инфекционной больницы в Чите.

Ранее находящийся в больнице из-за коронавируса нового типа гражданин Китая заявил, что не получал результатов анализов и узнал о своем диагнозе из средств массовой информации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей