Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе. Об этом он написал в письме, направленном в редакцию городского портала «Чита.Ру».

«Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов», — написал Ван Юньбинь.

По словам пациента, он узнал о своем диагнозе из средств массовой информации. При этом он выразил обеспокоенность здоровьем своей двухлетней дочери, у которой наблюдается высокая температура и диарея. Результаты анализов ребенка родителям тоже не предоставили, отметил Ван Юньбинь.

Кроме того, пациент выразил сомнения в том, что врачи в российской больнице смогут оказать ему и его дочери экстренную помощь в случае необходимости.

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