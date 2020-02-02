Человек скончался на борту самолета Челябинск — Москва

Пассажир самолета рейса Челябинск - Москва скончался по время полета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина был мертв, когда самолет приземлился в российской столице.

Предполагается, что сначала человека пытались разбудить, однако прибывшие на самолет медики констатировали смерть.

По некоторым данным, у мужчины во время полета случился инфаркт.

Других подробностей пока нет.

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