Человек скончался на борту самолета Челябинск — Москва
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Пассажир самолета рейса Челябинск - Москва скончался по время полета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, мужчина был мертв, когда самолет приземлился в российской столице.
Предполагается, что сначала человека пытались разбудить, однако прибывшие на самолет медики констатировали смерть.
По некоторым данным, у мужчины во время полета случился инфаркт.
Других подробностей пока нет.
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