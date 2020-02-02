130 граждан России готовы покинуть Хубэй из-за коронавируса

Уехать из китайской провинции Хубэй из-за вспышки новой коронавирусной инфекции готовы 130 граждан России, заявил пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время посольство готовит списки россиян, готовых покинуть территорию провинции, в связи с решением об эвакуации российских граждан, отметил Егоров. По его словам, диппредставительство вышло на связь с 202 россиянами, из них 130 заявили о желании уехать из провинции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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