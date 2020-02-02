Новых случаев заболевания коронавирусом в России не выявили

В Роспотребнадзоре России сообщили, что новые случаи заражения коронавирусом в России пока не выявлены. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первые два человека, у которых нашли вирус, были жителями Китая, которые приехали в Россию. С тех пор ничего не изменилось, утверждают в ведомстве.

Как добавили в Роспотребнадзоре, двое заболевших с первых дней находятся в специальном боксе в отделениях инфекционных стационаров. Они в нормальном состоянии. Также были госпитализированы для наблюдения лица, которые с ними близко контактировали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 14 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 304 человека, а еще 332 — вылечились.

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