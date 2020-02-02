В Росстате назвали регионы с самой значительной убылью населения

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) рассказали, в каких регионах страны наблюдается наибольшая убыль населения. Об этом сообщает «Российская газета».

Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа возглавили рейтинг убыли населения по результатам предварительной оценки численности постоянного населения на 1 января 2020 года. В них убыль составила 110,8 тысячи, 54,2 тысячи и 21,3 тысячи человек, соответственно.

На вершине списка расположились Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи) и Кемеровская (16,5 тысячи) области, а также Алтайский край (15,8 тысячи) и Волгоградская область (15,8 тысячи).

При этом наилучшие показатели по приросту населения у Московской области (88,0 тысячи), Москвы (77,2 тысячи), Тюменской области (31,8 тысячи), Краснодарском крае (29,6 тысячи) и Ленинградской области (28,5 тысячи).

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