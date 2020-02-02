Россия приостановила безвизовые турпоездки из Китая

Правительство России уведомило, что с воскресенья, 2 февраля, безвизовые туристические поездки Китай-Россия приостановлены, говорится на сайте кабмина.

Как отмечается, ряду ведомств было поручено ограничить движение через пограничные пункты и уведомить государства о предусмотренных мерах.

«Временно приостановить безвизовые туристические поездки... с 00.00 местного времени 2 февраля 2020 года», — говорится в документе.

Решение о приостановке рабочих и туристических поездок было принято правительством для того, чтобы избежать распространения коронавируса в России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 14 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 304 человека, а еще 332 — вылечились.

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