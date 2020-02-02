Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Женщина недавно вернулась из поездки в китайскую провинцию Хайнань, отметили в пресс-службе. В настоящее время она доставлена в клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина.
Ранее случаи заболевания, вызванного коронавирусом, были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. В обоих случаях заболевшие — граждане Китая.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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