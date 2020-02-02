Московские сурки проспят собственный праздник

Сурки, которые живут в Московском зоопарке, в очередной раз проигнорируют свой праздник и не проснутся в День сурка, который отмечается 2 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Московские сурки Арчи, Сара и Нагайна ушли в спячку еще в августе-сентябре и просыпаться в феврале они явно не хотят. Как отметили в зоопарке, в настоящее время сурки все еще спят, несмотря на достаточно теплую зиму и малое количества снега.

«Вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта», — предположили в зоопарке.

Второго февраля во многих странах отмечается День сурка. Считается, что именно в этот день сурки выходят из спячки, поднимаются на поверхность из своих нор, что предвещает скорый приход весны.

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