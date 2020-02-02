Пять граждан Белоруссии эвакуированы из Уханя
Граждане Белоруссии эвакуированы из китайского города Ухань в провинции Хубэй из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщается на сайте белорусского посольства в Китайской Народной Республике (КНР).
Пять граждан Белоруссии, обратившиеся за помощью, были эвакуированы из города при содействии посольства, сообщает дипломатическое представительство.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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