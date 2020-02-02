Задержан организатор мероприятия в кафе Новосибирска, где обрушилась крыша

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12939908: 1

Организатор мероприятия в кафе Новосибирска, где произошло обрушение кровли, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

По уголовному делу об обрушении крыши кафе задержан 27-летний мужчина, организовавший развлекательное мероприятие.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе Новосибирска обрушилась кровля. В результате инцидента погибла девушка, пострадали пять человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трагедия на вечеринке: в Новосибирске обрушилась крыша кафе

— Бастрыкин направил криминалистов в Новосибирск после ЧП в кафе

— У кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске не было разрешения на проведение мероприятий