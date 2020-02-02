Увеличилась площадь пожара в здании «Лениздата» в Петербурге

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что площадь пожара в здании «Лениздата» увеличилась с 100 кв. м. до 200 кв. м, цитирует РИА «Новости».

Уточняется, что пожар произошел в здании по ул. Набережная реки Фонтанки.

В ведомстве рассказали, что данные о возгорании появились около 09.10 мск.

Спасатели добавили, что в здании наблюдается сильное задымление.

В настоящее время пожару уже присвоен второй уровень сложности. Возгорание пытаются ликвидировать 90 человек и 23 единицы спецтехники.

Данных о пострадавших пока нет. Также неизвестна причина возникновения пожара в здании.

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