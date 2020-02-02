Бастрыкин направил криминалистов в Новосибирск после ЧП в кафе
Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата ведомства после обрушения крыши в одном из кафе города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Сотрудники центрального аппарата СК окажут помощь в расследовании обстоятельств инцидента и проведут тщательную фиксацию следов на месте происшествия, отметила представитель Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе Новосибирска обрушилась крыша. В результате инцидента погибла девушка, пострадали пять человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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