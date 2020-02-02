Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании «Лениздата». Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах города.

Уточняется, что пожар произошел в здании по ул. Набережная реки Фонтанки.

Спасатели сообщили, что горение площадью 100 кв. м. произошло на четвертом этаже пятиэтажного «Лениздата».

В настоящее время пожар пытаются ликвидировать около 60 человек и 16 единиц спецтехники.

Данных о пострадавших пока нет. Также неизвестна причина возникновения пожара в здании.

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