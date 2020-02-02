Очевидец рассказал об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Молодой человек, который был в новосибирском кафе в момент, когда обрушилась крыша, рассказал о произошедшем, передает РИА «Новости».
По его словам, он собирался уйти и переодевался в гардеробе. В какой-то момент послышался треск и что-то посыпалось с потолка.
«Завизжала девушка. Рванул к двери и успел выскочить. Девчонки следом не успели», — поделился молодой человек.
Он отметил, что у него до сих пор трясутся руки.
Известно, что в результате ЧП погибла девушка, а также пострадали пять человек. В настоящее время прокуратура региона проводит проверку. Орган предварительного расследования возбудил уголовное по ст. 238 УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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