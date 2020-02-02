Минимум 20 человек погибли в давке на церковной службе в Танзании

По меньшей мере 20 человек, пять из которых дети, погибли в результате давки во время церковной службе на севере Танзании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя округа Моши Киппи Вариобу.

На данный момент известно о 20 погибших и 16 пострадавших, оценка ситуации продолжается.

Давка началась во время службы пастора Бонифация Мвампосы из-за того, что верующие спешили на помазанье «благословенным маслом». Это масло, по убеждению пастора и его последователей, способствует исцелению от болезней и процветанию.

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