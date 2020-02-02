Обрушившееся здание кафе в Новосибирске принадлежало РАН
В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что здание, в котором обрушилась крыша в кафе, находилось во владении отделения Российской академии наук, говорится на сайте госоргана.
По предварительным данным, крыша обрушилась под натиском снега и из-за сэндвич-панелей пристройки к одноэтажному зданию.
Выяснилось, что здание принадлежало РАН и ранее эксплуатировалось Сибирским отделением академии в качестве хозяйственной постройки.
В связи с этим прокуратура решила организовать проверку и оценить законность использования объекта недвижимости, а также нахождения в нем в ночное время посторонних лиц.
Кроме того, орган предварительного расследования возбудил уголовное по ст. 238 УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли девушка, а также пострадали пять человек.
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