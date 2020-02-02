В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при обрушении крыши в кафе

В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших в результате обрушения крыши в пристройке в кафе «Родня». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что двух пострадавших уже прооперировали, они находятся в травмотологическом отделении.

Уточняется, что мужчина получил перелом таза, а девушка — перелом голени.

Кроме того, в больнице опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что один из пострадавших скончался в результате полученных травм.

Ранее в Советском районе в пристройке кафе «Родня», где была размещена гардеробная, произошло обрушение кровли. Из-под завалов было извлечено тело девушки.

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