В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при обрушении крыши в кафе
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших в результате обрушения крыши в пристройке в кафе «Родня». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что двух пострадавших уже прооперировали, они находятся в травмотологическом отделении.
Уточняется, что мужчина получил перелом таза, а девушка — перелом голени.
Кроме того, в больнице опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что один из пострадавших скончался в результате полученных травм.
Ранее в Советском районе в пристройке кафе «Родня», где была размещена гардеробная, произошло обрушение кровли. Из-под завалов было извлечено тело девушки.
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