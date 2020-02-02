У кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске не было разрешения на проведение мероприятий

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Глава Советского района Дмитрий Оленников рассказал об отсутствии разрешения на проведение мероприятий у кафе, где обрушилась кровля. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли девушка, а также пострадали пять человек.

Глава района, где произошел инцидент, отметил, что администрация соответствующих разрешений не выдавала.

«Мероприятия не систематически проводились, и что они там проходят - никаких уведомлений не было», — подчеркнул Оленников.

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