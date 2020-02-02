При пожаре в бане в Подмосковье погибли два человека
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В Подмосковье в деревне Бельское в бане произошел пожар. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел на территории СНТ «Океан».
Уточняется, что в результате возгорания погибли 25-летняя девушка и 32-летний мужчина.
На данный момент пожар ликвидирован. Выясняются обстоятельства инцидента.
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