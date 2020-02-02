При пожаре в бане в Подмосковье погибли два человека

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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству... Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Подмосковье в деревне Бельское в бане произошел пожар. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел на территории СНТ «Океан».

Уточняется, что в результате возгорания погибли 25-летняя девушка и 32-летний мужчина.

На данный момент пожар ликвидирован. Выясняются обстоятельства инцидента.

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