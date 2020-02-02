На Филиппинах зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами КНР
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На Филиппинах зарегистрирована первая смерть от нового типа коронавируса. Об этом Всемирная организация здравоохранения сообщила в Twitter.
Отмечается, что это первая гибель от заражения вирусом, произошедшая за пределами Китая.
Уточняется, что 44-летний мужчина скончался 1 февраля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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