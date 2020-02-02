В Москве в воскресенье ожидается до +2°С

В Москве в воскресенье, 2 февраля, ожидается облачная погода, а также осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха составит от 0°С до +2°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха останется такой же. Ветер изменит направление на юго-западное и западное со скоростью 5-10 м/с. Местами возможны порывы со скоростью 15 м/с.

Кроме того, на дорогах возможно образование гололедицы.

Атмосферное давление днем будет находится на отметке 731 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.