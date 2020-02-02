Эвакуация второй группы россиян из КНР началась в Приморье

В Приморье началась эвакуация второй группы россиян из Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что граждан России проводят через пункты пропуска.

Также глава региона Олег Кожемяко в Instagram рассказал о том, что для въезжающих по виду на жительство в Россию граждан Китая будут организованы двухнедельные карантины.

Он отметил, изолированные зоны временного размещения созданы на пограничных пунктах пропуска (Хасанский, Артем, Пограничный, Октябрьский районы).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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