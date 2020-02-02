В Нью-Йорке госпитализирован возможный зараженный коронавирусом
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В американском Нью-Йорке госпитализирован человек с подозрением на заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка сообщил в Twitter.
Отмечается, что госпитализированный мужчина недавно прилетел из Китая.
Уточняется, что у мужчины наблюдается повышенная температура, кашель, а также трудности с дыханием.
Это первый случай госпитализации с подозрением на коронавирус в Нью-Йорке. Анализы пациента будут готовые в течение 36-48 часов.
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