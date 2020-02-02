В Нью-Йорке госпитализирован возможный зараженный коронавирусом

В американском Нью-Йорке госпитализирован человек с подозрением на заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка сообщил в Twitter.

Отмечается, что госпитализированный мужчина недавно прилетел из Китая.

Уточняется, что у мужчины наблюдается повышенная температура, кашель, а также трудности с дыханием.

Это первый случай госпитализации с подозрением на коронавирус в Нью-Йорке. Анализы пациента будут готовые в течение 36-48 часов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заболевших коронавирусом в Китае составляет почти 14,5 тысяч человек

— В китайской больнице зараженных коронавирусом обслуживают роботы

— Почти 1,7 тысяч человек проверили на коронавирус в Москве 31 января