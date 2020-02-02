В провинции Хунань обнаружили вспышку птичьего гриппа

Минсельхоз Китая предупредил о возникновении вспышки птичьего гриппа H5N1. об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с южной стороны провинция Хунань граничит с провинцией Хубэй, которая стала эпицентром вспышки нового типа коронавируса 2019-CoV.

По данным министерства, случаев заражения человеком гриппом не было зафиксировано.

Уточняется, что вспышка была зафиксирована на ферме в районе Шуанцин города Шаоян, где от заболевания погибли 4500 домашних птиц из 7850.