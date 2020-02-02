При стрельбе на похоронах в США погиб подросток
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В США в штате Флорида на церемонии похорон неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что инцидент произошел в церкви города Ривьера-Бич.
Уточняется, что в результате инцидента погиб 15-летний мальчик и мужчин. Еще один несовершеннолетний и женщина были ранены.
По предварительным данным, злоумышленник выпустил 13 пуль. Полиция проводит его поиски.
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