При стрельбе на похоронах в США погиб подросток

В США в штате Флорида на церемонии похорон неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что инцидент произошел в церкви города Ривьера-Бич.

Уточняется, что в результате инцидента погиб 15-летний мальчик и мужчин. Еще один несовершеннолетний и женщина были ранены.

По предварительным данным, злоумышленник выпустил 13 пуль. Полиция проводит его поиски.

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