СК возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли в кафе в Новосибирске
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли в кафе «Родня» в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Уточняется, что в результате ЧП были госпитализированы пять человек, а также двое стали жертвами.
На месте происшествия работают следователи для выяснения обстоятельств инцидента.
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