СК возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли в кафе в Новосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли в кафе «Родня» в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Уточняется, что в результате ЧП были госпитализированы пять человек, а также двое стали жертвами.

На месте происшествия работают следователи для выяснения обстоятельств инцидента.

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