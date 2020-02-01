В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Юношу направили в Республиканскую инфекционную больницу с температурой 37,3°C, других признаков вируса нет.
В настоящее время больной находится в изоляторе, его состояние стабильное.
Материалы анализа отправлены в Санкт-Петербург для диагностики.
Остальные студенты консерватории, которые проживают в общежитии, находятся под наблюдением врачей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Приморье через пункты пропуска эвакуировали 58 граждан РФ из КНР
— Система для определения коронавируса поступила в Забайкалье
— Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом