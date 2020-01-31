Роскачество назвало отличия вин в картонной упаковке от бутылочных

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными, передает РИА «Новости».

Так, вино в картонной упаковке дешевле и удобнее для перевозки, в частности, для выездов на природу, однако это продукция самой низкой категории, утверждают в Роскачестве.

По словам руководителя рабочей группы «Винного гида России» Артура Саркисяна, для качественных вин используют сок, который идет из пресса самотеком, для более массовых — вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых — сок, который пресс выжимает из виноградного жмыха.

Саркисян отметил, что при прессовании разрушаются косточки винограда и вино приобретает неприятные горьковатые тона.

Кроме того, по словам специалиста, в российских супермаркетах в пакетах чаще всего встречается не вино, а винный напиток, где допускается использование до 50% воды, ароматизаторов, красителей и этилового спирта.

Также отмечается, что в бутылке вино «дышит» через пробку, а в пакете напиток находится как в консервной банке.

В Роскачестве подчеркивают, в России виноделы вряд ли станут разливать в картонные упаковки выдержанное в бочке дорогое вино.