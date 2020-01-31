Путин предложил помощь с коронавирусом Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину и предложил помощь в ситуации со вспышкой коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Глава российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам распространение эпидемии будет остановлено.

Путин также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления всем заразившимся.

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