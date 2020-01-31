Голикова: Россия окажет гуманитарную помощь Китаю

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в оперативном штабе принято решение о необходимости оказания гуманитарной помощи китайской стороне в борьбе с коронавирусом нового типа 2019-nCoV, передает «Интерфакс».

По словам Голиковой, Россия в течение ближайших шести часов направит в Китай партию защитных масок.

Кроме того, она добавила в настоящее время обсуждается направление в КНР российских специалистов Роспотребнадзора и Минздрава для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что заболевшие данным вирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевшие являются гражданами Китая.

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