За сутки жертвами коронавируса стали 43 человека

За последние сутки коронавирусом в Китае заразились около двух тысяч человек и еще 43 — скончались, сообщает Global Times со ссылкой на официальные данные.

Накануне в провинции Хубэй зарегистрировали 1,2 тысячи случаев заражения коронавирусом и 42 смерти. При этом общее число случаев заражения в провинции увеличилось до 5, 8 тысяч человек, из них 116 человек выздоровели и 204 — умерли.

Также в Шанхае были подтверждены 16 новых случаев заболевания вирусом и смерть одного человека. В настоящее время в китайском городе еще пятеро в критическом состоянии и 164 находятся под наблюдением из-за подозрения на заражение.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.

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