Депутат Госдумы предложил предоставить студентам бесплатное питание

Депутат Государственной думы России Василий Власов выступил с предложением обеспечить студентов бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение депутата к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Власов заявил, что считает необходимым предоставить бесплатное горячее питание студентам очной формы обучения в государственных вузах России. Осуществление данной меры станет существенной поддержкой для обучающихся, проводящих большую часть дня в учебных заведениях.

Депутат также отметил, что существующая в некоторых учебных заведениях практика предоставления бесплатного питания студентам из социально незащищенных слоев населения требует большого количества документов, подтверждающих льготу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобрнауки России издало приказ о продлении студентам из КНР каникул до 2 марта

— «Необходим эксперимент»: студентам предложат сменить специальность

— Аренда «крадет» доход: почему в Москве невыгодно учиться