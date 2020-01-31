Два человека пострадали при взрыве газа во Владивостоке
close
Два человека госпитализированы после взрыва газа во Владивостоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевого министерства здравоохранения.
Взрыв произошел в жилом доме, сообщает портал «Вести.Приморье».
Пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы
— Хлопок газа произошел в Каменск-Уральском
— Два человека ранены после взрыва газа в жилом доме в Курске