Два человека пострадали при взрыве газа во Владивостоке

Два человека госпитализированы после взрыва газа во Владивостоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевого министерства здравоохранения.

Взрыв произошел в жилом доме, сообщает портал «Вести.Приморье».

Пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.

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