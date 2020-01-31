Италия приостановила авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

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Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после подтверждения двух случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории страны. Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе специальной пресс-конференции, ее транслировал телеканал Corriere TV.

Заражение новым вирусом подтверждено у двух китайских туристов в Риме, заявил премьер-министр. В связи с произошедшим министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца отдал распоряжение о приостановке авиасообщения с Китаем.

Конте заверил, что правительство принимает все необходимые меры для защиты граждан страны, причин для паники нет.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч тысяч человек. Известно о 213 случаев летального исхода.

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