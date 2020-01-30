«Ъ»: экономический форум в Сочи находится под угрозой отмены из-за коронавируса
Экономический форум в Сочи, который был намечен на 12–14 февраля, может быть отменен из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько сотрудников одной из госкомпаний и представителя одного из федеральных министерств.
В издании рассказали, что 30 и 31 января данный вопрос обсудят на совещаниях.
При этом газета также сообщает, что мероприятие все же отменили.
Однако при этом издание, ссылаясь на источник в федеральном правительстве, отмечает, что официальное решение об отмене или переносе форума еще не принято.
По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что жертвами инфекции стали 170 инфицированных. При этом 135 человек выздоровели.
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