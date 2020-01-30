16 КПП на границе России и Китая будут закрыты

Правительство ограничит движение через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Уточняется, что ограничение вступает в силу с полуночи 31 января. Сроки действия ограничений не указаны.

Речь идет о КПП в Забайкальске, Благовещенске, Хабаровске, Полтавке и других населенных пунктах на территории Дальнего Востока.

Ограничением движения займется Минтранс, Роспотребнадзор, Федеральная таможенная служба и погранслужба ФСБ.

В ближайшее время Пекин, а также другие заинтересованные страны поставят в известность о данном решении.

До этого премьер-министр России Мишустин принял решение закрыть границы для борьбы с коронавирусом.

Согласно последним данным, всего в Китае заражены вирусом 7,7 тысяч человек и свыше 12 тысяч наблюдаются у специалистов с подозрением на 2019-nCoV. Кроме того, погибли 170 человек и еще 170 – выздоровели. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 31 человек.

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