Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162

Количество погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный комитет здравоохранения.

Уточняется, что в провинции зарегистрировано 37 новых случаев смерти от вируса и подтверждено 1032 новых случаев заболевания. Из больниц за сутки выписали 10 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.

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