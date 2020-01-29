В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка

В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что в больницу Волгограда был доставлен подросток с колото-резаной раной на шее, однако после он скончался.

Уточняется, что сотрудники полиции провели задержание подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 20-летний местный житель.

По данным следствия, ранение было получено в результате драки из-за случайного конфликта с неизвестными. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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