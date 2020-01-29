Преступник избил конвоира и сбежал из суда в Новокузнецке
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В Новокузнецком суде после оглашения приговора преступник избил конвоира и сбежал. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что сотрудник конвойной службы провожал 33-летнего мужчину в туалет, после чего преступник напал на него. Он нанес конвоиру несколько ударов в лицо.
Уточняется, что после нанесения телесных повреждений злоумышленник воспользовался ситуацией и сбежал.
В настоящее время проводится поиск сбежавшего преступника. Возбуждено еще одно уголовное дело. Сотрудники регионального СК выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
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