Преступник избил конвоира и сбежал из суда в Новокузнецке

В Новокузнецком суде после оглашения приговора преступник избил конвоира и сбежал. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сотрудник конвойной службы провожал 33-летнего мужчину в туалет, после чего преступник напал на него. Он нанес конвоиру несколько ударов в лицо.

Уточняется, что после нанесения телесных повреждений злоумышленник воспользовался ситуацией и сбежал.

В настоящее время проводится поиск сбежавшего преступника. Возбуждено еще одно уголовное дело. Сотрудники регионального СК выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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