Россия усиливает меры безопасности из-за нового типа коронавируса
Российские вокзалы и аэропорты усиливают меры безопасности для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщает РИА «Новости».
В настоящее время приняты необходимые меры на ряде приграничных железных дорог на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.
Проводится обработка пассажирских поездов дезинфицирующими средствами, вокзальные помещения также дезинфицируются. Контактирующие с пассажирами работники обеспечены антисептиками, медицинскими масками и перчатками.
Средства индивидуальной защиты также используются работниками аэропортов Хабаровска и Петропавловска-Камчатского, в помещениях обеспечено соблюдение санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов, проводится кварцевание.
Пассажиры из Тайланда, пребывающие в пункты пропуска через границу на Камчатке, покидают самолет исключительно после прохождения термометрии и анкетирования.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.
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