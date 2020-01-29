Россия усиливает меры безопасности из-за нового типа коронавируса

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Российские вокзалы и аэропорты усиливают меры безопасности для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время приняты необходимые меры на ряде приграничных железных дорог на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Проводится обработка пассажирских поездов дезинфицирующими средствами, вокзальные помещения также дезинфицируются. Контактирующие с пассажирами работники обеспечены антисептиками, медицинскими масками и перчатками.

Средства индивидуальной защиты также используются работниками аэропортов Хабаровска и Петропавловска-Камчатского, в помещениях обеспечено соблюдение санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов, проводится кварцевание.

Пассажиры из Тайланда, пребывающие в пункты пропуска через границу на Камчатке, покидают самолет исключительно после прохождения термометрии и анкетирования.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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