На юге Москвы ликвидировали пожар на ТЭЦ

Пожар, который вспыхнул на трансформаторной подстанции на ТЭЦ-26, расположенной на юге Москвы, полностью потушили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Как стало известно, инцидент случился по адресу: Востряковский проезд, дом 10.

По словам заммэра, в результате пожара пострадавших нет.

«Все потребители получают ресурсы в штатном режиме», — заключил Бирюков.

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