Против самарского депутата возбуждено дело по подозрению в подготовке убийства мужа

В отношении депутата думы города Чапаевска Самарской области возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке убийства супруга из-за имущества и денег. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным СК, 44-летняя обвиняемая затеяла заговор с целью убийства совместно со своей 40-летней знакомой. Предполагается, что 20 января женщины предложили киллеру 400 тысяч рублей в обмен на убийство, он согласился совершить преступление.

Убийце были переданы данные о месте проживания, работы, а также сведения об автомобиля будущей жертвы. Изначально киллер получил 200 тысяч рублей.

Злоумышленницы были задержаны после передачи суммы сотрудниками управления ФСБ по Самарской области.

Депутат городского округа Чапаевск шестого созыва и ее приятельница подозреваются по ч. 3 статьи 33, ч. 1 статьи 30, пунктами «ж», «з» ч. 2 статьи 105 УК России (организация приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору).

Отмечается, что подозреваемые от дачи показаний отказались.

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