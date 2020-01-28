В юго-востоке Москвы эвакуированы более 50 человек из горящего здания
close
В одном из офисных зданий на юго-востоке Москвы произошел пожар, в результате инцидента эвакуировали 52 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
Как отмечается, загорелась крыша пятиэтажного здания,
Инцидент произошел в 10.56 в доме на улице Артюхиной.
В настоящее время спасатели устанавливают площадь пожара и причину возгорания.
Сведений о пострадавших не нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Тольятти горит ангар с резинотехническими изделиями
— Полицейские в Чехове спасли из горящего дома двух пожилых женщин