В юго-востоке Москвы эвакуированы более 50 человек из горящего здания

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Павел Михеев/РИА «Новости»

В одном из офисных зданий на юго-востоке Москвы произошел пожар, в результате инцидента эвакуировали 52 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Как отмечается, загорелась крыша пятиэтажного здания,

Инцидент произошел в 10.56 в доме на улице Артюхиной.

В настоящее время спасатели устанавливают площадь пожара и причину возгорания.

Сведений о пострадавших не нет.

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